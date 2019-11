Colonnese difende Koulibaly: "La squadra deve aiutarlo, paga gli sforzi in Coppa d'Africa"

Francesco Colonnese, doppio ex di Napoli e Roma, è intervenuto a Marte Sport Live alla vigilia della sfida dell'Olimpico: "Il Napoli deve assolutamente fare risultato per la Champions diretta. Ma la Roma è in salute ed è reduce da una bella vittoria a Udine in dieci uomini. Non sarà semplice. Koulibaly? Le stagioni non nascono tutte allo stesso modo. Le scorie della Coppa d'Africa le sta sentendo. In questo momento la condizione fisica non è ottimale. Anche la squadra deve aiutarlo a superare questo momento di difficoltà".