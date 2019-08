Colonnese: "Icardi? L'Inter non lo darà alla Juve. Lui e Lozano cambieranno il Napoli"

"Ho forti dubbi che l'Inter lo venda alla Juventus. Ho più certezze che possa mandarlo al Napoli per non rinforzare troppo i bianconeri. Cosa è successo tra Icardi e l'Inter? Non ne ho idea, ci ho capito poco". A parlare è Francesco Colonnese, ospite durante 'Stadio Aperto' su TMWRadio. L'ex difensore italiano ha poi continuato:

L'Inter?

"Si è rinforzata tantissimo, è diventata una squadra fortissima con il miglior allenatore che era sulla piazza in estate. Ha tenuto l'ossatura difensiva dell'anno scorso e tante volte può far la differenza. Godin era uno dei migliori da prendere. Sanchez? È uno che ha il motorino sotto, quando sta bene fa la differenza. Poi c'è Lukaku e due giovani come Sensi e Barelli in mezzo al campo".

Lozano al Napoli?

"Diventa un'altra squadra con lui e Icardi"