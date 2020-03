Colonnese: "Il Napoli ha ritrovato solidità con Di Lorenzo nel suo ruolo, contro l'Inter..."

Ciccio Colonnese, ex difensore di Napoli ed Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli proprio in vista del prossimo match di Coppa Italia: "Giovedi ci sarà un'Inter arrabbiata, ci sarà una grande partita e non sarà semplice. Una partita molto combattuta, l'Inter in avanti fa paura e servirà un Napoli solido in difesa. Maksimovic ha sempre giocato centro-destra, ora forse centro-sinistra si trova un po' meglio, soprattutto con Di Lorenzo nel suo ruolo il Napoli ha ritrovato solidità".