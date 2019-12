Colonnese: "Napoli irriconoscibile, timoroso e senza logica! Non si salva nessuno..."

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve tornare quello vero. Il Napoli vero può giocarsela con tutti, questo Napoli qui no. E' una squadra che ha perso sicurezza, ha paura, non ha un filo logico. I calciatori sono irriconoscibili, non si salva nessuno. In questi due mesi bisogna fare qualcosa per la preparazione alla partita col Barcellona. Bisogna far meglio da subito, il Napoli non ha più tempo. La sconfitta col Parma dimostra che sei in grande difficoltà".