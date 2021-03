Colonnese: “Osimhen è mancato, quando attacca la profondità è devastante”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore Francesco Colonnese. “Con Osimhen in campo finalmente il Napoli ha attaccato la profondità come come aveva fatto in passato e aveva fatto vedere all'inizio e quando fa così è un giocatore devastante. Il Napoli di Gattuso giocava bene, faceva tanti gol e non prendeva gol. Ci sono momenti in cui puoi essere esteticamente bello ma allo stesso tempo non ti puoi esporre a rischi enormi. Con la vittoria di ieri l’Inter ha messo una sorta di timbro, ha prenotato lo scudetto. E’ la squadra più forte quest’anno perchè quando vinci con la Juve, col Milan, con l'Atalanta e gli scontri diretti significa che sei la più forte”.