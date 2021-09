Colonnese sicuro: "Milan favorito per lo scudetto. Juve in grande difficoltà"

L'ex difensore Ciccio Colonnese, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. "Il campionato sta risevando delle sorprese iniziali perché le big non sono al massimo della forma. Una Fiorentina che ha sorpreso tutti con la vittoria a Bergamo. Un ottimo Napoli e un Milan forte ma era forte anche l'anno scorso. L'Inter ha perso due punti domenica ma continuerà a far bene visto che Inzaghi ha proseguito il lavoro di Conte. L'effetto Mourinho o l'effetto C... ha fatto bene alla Roma. Per me la favorita è il Milan dopo ciò che abbiamo visto contro la Lazio. Ha un meccanismo di gioco collaudato con lo stesso allenatore dell'anno scorso".

La Lazio?

"La Lazio aveva vinto 6-1 contro lo Spezia ingannando un po' tutti. Ieri non ha mai giocato, non è mai stata in partita. Adesso dobbiamo vedere ma ci vorrà qualche giornata per vedere le squadre al top".

Juventus abbandona la corsa scudetto?

"No, ma chiaramente ora è in difficoltà. Le stesse dell'anno scorso e non sono migliorati in nulla. Allegri deve lavorare tanto. Deve tornare presto a fare punti, perché poi recuperare tanti punti è complicato e le grandi squadre poi fanno fatica a recuperarne tanti".