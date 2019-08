Colonnese sul caso su Icardi: "Situazione inguardabile ed avvilente per il calciatore"

Francesco Colonnese, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla pista Icardi-Napoli e al mercato azzurro in generale. Queste le sue parole: "Futuro Icardi? Ormai non so più cosa pensare, è una situazione ingarbugliata, confusa che impedisce una qualsiasi intuizione. Probabilmente Mauro vuole restare a Milano, tuttavia per un giocatore è avvilente sapere di non giocare come vorrebbe e non essere parte del progetto del tecnico. Bisogna aspettare e vedere come andrà. Cosa manca al Napoli oggi? Un attaccante, nello specifico una prima punta decisiva, a chiudere una rosa competitiva, forte, quasi completa".