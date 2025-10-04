Colonnese: “Zielinski una delusione, dopo l’addio al Napoli non si è più ripetuto”

Francesco Colonnese, ex giocatore di Inter e Cremonese, ha parlato alle colonne di Tuttosport prima della sfida tra le due squadre di questo pomeriggio a San Siro.

Zielinski ha steccato anche in Champions contro lo Slavia Praga. Che succede al polacco? "Gioca sulle uova: purtroppo finora è stato una delusione. C’erano grandi aspettative al momento del suo acquisto, ma dopo l’addio al Napoli non ha più ripetuto le prestazioni brillanti delle sue stagioni in azzurro".

L’infortunio di Thuram rischia di pesare in maniera determinante nella rincorsa alla vetta? "Sicuramente la ThuLa resta la miglior coppia-gol della Serie A, ma ritengo l’attacco nerazzurro forte anche nelle alternative quest’anno. Ho molta fiducia in Esposito: è davvero forte e si è inserito benissimo. La cosa che mi ha impressionato di Pio è il non aver avvertito minimamente il salto dalla Serie B all’Inter. Gioca senza pressioni nonostante le grandi aspettative che lo circondano".