Auriemma: “Inler giocherebbe in questo Napoli, mentre Fabian Ruiz no”
Chi giocherebbe nel Napoli di oggi? Il giornalista Raffaele Auriemma ha partecipato al quiz proposto durante il podcast Calcio Selvaggio. Di seguito le sue risposte: “Hamsik? Assolutamente sì. Paolo Cannavaro? Non credo. Christian Maggio? Sì, anche lui. Gokhan Inler? Sì.
Ciro Ferrara? Certo, lui è stato un grandissimo difensore. Pepe Reina? Non credo, troppo discontinuo. Gianfranco Zola? Certo che sì. Fabian Ruiz? Non ce lo vedo nel Napoli di oggi, ci sono centrocampisti troppo più forti di lui. E Maradona? Si mette lui e poi intorno a lui tutti quelli che vuoi”.
