Preziosi scettico su De Bruyne: “Non so se sia stato l’acquisto giusto per il Napoli”

L’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli è una società ben strutturata che non avendo avuto impegni di Coppe ha vinto il campionato nella passata stagione. Alcune scelte dei club italiani non mi hanno convinto. Credo che giocatori di più di 30 anni possono non fare la differenza. Secondo me non è il massimo per una società scegliere questo tipo di calciatori. Darei 8 alla campagna acquisti del Napoli, ma attenzione a Juve e Milan, sono ottime squadre ed il campionato sarà molto più difficile per gli azzurri in questa stagione.

KDB? Non so se sia stato l’acquisto giusto per gli azzurri.

Lo Stadio del Napoli? Mi sa che è una tragedia in tutte le grandi città, quando piove i tifosi si bagnano in queste strutture vecchie. Il Napoli avrà la condizione di rifare o rimodernare il Maradona, o almeno lo spero.

Centro Sportivo? Ci sono investimenti importantissimi, ci sono fondi che si possono prendere per la ristrutturazione degli stadi. In Italia la burocrazia è spietata.

A De Laurentiis direi di puntare di più allo scudetto, in Champions ci sono squadre molto più attrezzate.

Il giocatore più forte che ho avuto? Thiago Motta e Milito, grandi professionisti”.