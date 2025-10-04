Sportitalia, Palmeri: “Milan può competere col Napoli per la partita secca e forse per lo scudetto”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si è espresso così nel suo editoriale per il portale Sportitalia.it in vista del big match di domani sera tra Juventus e Milan: “In un certo senso ha molta logica dal punto di vista narrativo che Juventus-Milan arrivi subito dopo Milan-Napoli. Adesso sappiamo che il Milan può competere con il Napoli per la partita secca e forse per lo scudetto, ma c’è da chiarire la questione con gli altri contendenti. La Juve non sembra in nessuna maniera vicina ai rossoneri né sul piano della solidità né dell’autostima, eppure non dimentichiamoci che si tratta di una delle uniche tre imbattute (essendo le altre l’Atalanta e la Cremonese, attenta Inter!).

Il Milan non potrebbe sperare in un momento migliore per andare a sbancare Torino: innanzitutto ci va dopo una trasferta di Champions bianconera, con Bremer e Thuram che devono stringere i denti per esserci, e pur non rubando l’occhio Allegri tuttavia provate a confrontare la prova ordinata e disciplinata che ha dato contro il Napoli con la versione sgangherata della Juve contro l’Atalanta, errori su errori e squadra totalmente per i fatti suoi in giro per il campo.

La sensazione è che Allegri non perderà mai, e se la Juve non si rimetterà in piedi con personalità finirà per essere zebra rosolata a fuoco lento dalla cucina allegriana. La cosa più sconvolgente è che la settimana scorsa il Milan ha vinto giocando esattamente nella maniera in cui voleva, ovviamente finché è durata la parità numerica, e anche così perfino uno scienziato come Conte è finito per cascarci”.