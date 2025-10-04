Zazzaroni: “Il Napoli si è avvicinato molto, ma l’Inter resta la più forte del campionato”

vedi letture

La redazione de L'Interista ha intervistato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che tra i tanti temi ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A: “L'Inter è la squadra più forte del campionato. Il Napoli si è molto avvicinato, però i nerazzurri sono i più forti. Tra Roma e Napoli, ha più chance quest'ultima compagine. La Roma ha un attacco deficitario, c'è una differenza notevole con l'Inter".

Su queste basi pensa che l'Inter sia favorita per la vittoria dello scudetto? "L'ho sempre detto, per me lo sono l'Inter e il Napoli".

E il Milan di Allegri? "Darà fastidio tantissimo. Si tratta di una squadra molto pratica, con dei momenti di bel gioco, sarebbe sorprendente (che lottasse per lo scudetto, ndr.) considerando che l'anno scorso è arrivata ottava. Io credo che l'Inter e il Napoli abbiano qualcosa in più. Il fatto di non giocare in Europa dà fastidio ad Allegri, che ha sempre amato giocare 3 partite a settimana. Certo, questa situazione lo favorisce per quanto riguarda Modric, che può giocare una volta a settimana a 40 anni".

Al contrario, ritiene che il Napoli possa essere penalizzato dagli impegni stagionali in Champions League? "Tutto da verificare, io non sono come quelli che dicono 'Conte ora deve giocare una volta a settimana, in Europa ha sempre fatto male".

Come inserisce la Juventus in questi discorsi? "Imperfetta. Molto ricca davanti, ma piena di confusione e piuttosto fragile dietro. Avrei tolto una punta e preso un centrocampista forte. Koopmeiners sembra un problema reale per la Juventus, un centrocampista forte sarebbe servito ai bianconeri".