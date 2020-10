Come affrontare il Napoli? Inzaghi: "L'AZ un gara così la vince una volta su cento..."

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, alla vigilia del derby contro il Napoli ha indicato la strada per provarte a battere il Napoli: "Noi sappiamo come affrontare il Napoli, anche perché credo che l’Az una partita così la vince una volta su 100, ma bravi loro. Noi dovremmo provare ad essere scaltri e furbi, sapendo quando rimanere compatti, e cercando di avere un equilibrio migliore, Anche contro la Roma l'equilibrio non l'abbiamo mai perso quando tenevano la palla loro, ma l’abbiamo perso quando per assurdo ce l’avevamo noi, per andare a fare gol alla Roma, ma questo me lo tengo stretto perché questo tipo di atteggiamento della squadra, credo che a lungo andare ci tornerà utile", le sue parole in conferenza stampa.