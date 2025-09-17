Come fermare Haaland? Di Lorenzo: "Di squadra! E tutto il Man City è di altissimo livello"

"Veniamo a giocarci la nostra partita, con le nostre armi, sapendo che ci saranno momenti in cui dovremo difendere e momenti in cui dovremo soffrire. Ci sarà da sbagliare il meno possibile perché a questo livello se sbagli qualcosa vieni punito". Consapevole di ogni variabile, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League per presentare la sfida con il Manchester City.

"La squadra ha avuto una preparazione giusta alla partita, una preparazione seria. Siamo curiosi di vedere a che livello siamo. L'anno scorso ci è mancato questo confronto in Europa. Vedremo domani con un avversario di questo tenore a che livello siamo", ha riconosciuto il capitano degli azzurri. Dopodiché la domanda è sorta spontanea, a proposito del metodo che la squadra di Conte adotterà per arginare bomber Haaland: "Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio".

Ma l'altra minaccia incombente per la difesa del Napoli è anche l'imprevedibilità di Jeremy Doku nell'uno contro uno, alla quale è chiamato al duello proprio Di Lorenzo su quel lato di campo: "Sicuramente cercherò di giocare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio anche quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti".