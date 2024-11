Come mettere in difficoltà l'Atalanta? Capuano: "Verticalizzare subito sul recupero palla"

Ezio Capuano, allenatore, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli partendo da Napoli-Atalanta: "Si affrontano due grandi allenatori e le due squadre più in forma e che giocano il miglior calcio in Italia. Se il Napoli dovesse battere anche l’Atalanta si aprirebbero scenari bellissimi, ma è una partita molto difficile da affrontare e molto aperta. L’Atalanta gioca uomo contro uomo a tutto campo, il Napoli verticalizza molto e se gli vai a verticalizzare subito su un recupero palla diventa molto più facile”.

Gilmour? Mi sta sorprendendo la grande personalità e facilità che mette in campo nel sostituire un giocatore come Lobotka, importantissimo per il Napoli. Sembra un veterano e un giocatore di esperienza.

Il sacrificio di Politano? Questo accade quando hai un totem come allenatore. Quando un giocatore venera un allenatore è capace di soffrire e fare un qualcosa che non nelle sue caratteristiche”.