Come parlate con Kim? Meret: "Per le cose di campo in italiano, le ha già imparate"

Alex Meret , portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli . Queste le sue dichiarazioni sul difensore sudcoreano Kim : "Di italiano sa solo qualche parola. Se dobbiamo parlare di qualcosa. Non servono molte parole, ci capiamo abbastanza bene.

Le cose principali del campo le ha imparate anche in italiano, se c'è qualcosa di più articolare parliamo in inglese. Kim è un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione e sta facendo un grandissimo campionato. Non c'è nessun problema".