Come si lavora senza i nazionali? Spinazzola: "Poca tattica e tanto lavoro fisico"

Leonardo Spinazzola, esterno sinistro del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc in cui ha raccontato anche come si lavora durante la sosta, quando i nazionali sono in giro per il mondo e non a Castel Volturno: "La preparazione in questi giorni di sosta? La settimana scorsa eravamo in pochi giocatori, solo in dieci rimasti qua a Castel Volturno, e ci siamo focalizzati maggiormente sull’aspetto fisico con poca tattica.

Mancavano calciatori da questo punto di vista per esser completi. Invece, questa settimana con il rientro dei nazionali abbiamo ricominciato a metter giù dei concetti importanti per le future partite", le parole dell'ex Roma e Atalanta.