Come si marca Osimhen? La battuta di Cannavaro: "Con me non avrebbe toccato palla"

Fabio Cannavaro ha parlato del Napoli a Sky Sport/ ripartendo da una valutazione su Zambo Anguissa: "È un giocatore che sta dimostrando un valore incredibile. Visto anche come è andata l'operazione è stato un grandissimo affare. Non è male averlo davanti perché ti ripulisce i palloni, ti scherma e per un difensore non è male avere un compagno così davanti".

Come si marca un giocatore come Osimhen? "Con me non avrebbe toccato palla, sarebbe uscito dal campo senza sorriso (sorride ndr). Sta dimostrando grandissime qualità, fa reparto da solo. Questi due giocatori, stanno facendo la differenza per il Napoli".