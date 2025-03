Come stanno Lobotka e Anguissa? Le ultime da Conte in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico del Napoli ha fatto il punto sugli infortunati e sui giocatori usciti anzitempo contro i rossoneri: "Lobotka è ucito per crampi. Anguissa non ce la faceva più, non giocava una partita da tanto. Non dovremmo avere altri infortuni".

