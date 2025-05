De Grandis: "Lo Scudetto si decide domani! Parma? Non c'è la distanza che dice la classifica"

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista Sky Sport, dagli studi dell'emittente satellitare dice la sua sulla corsa-Scudetto: "Lo Scudetto si deciderà in questo turno qui. Perché poi Napoli-Cagliari se devi festeggiare lo Scudetto, vinci, nel 90% dei casi. Ma la difficoltà sta nella sfida di Parma perché questi testacoda, soprattutto in trasferta, sono spesso in bilico.

Nel finale di campionato, quando c’è da salvarsi, non c’è la distanza che dice la classifica. Lo stesso pure per la Juventus che andrà a Venezia, o l’ultima con la Lazio che troverà il Lecce”, le parole del collega.