L'ex Juve Estigarribia: "Dove firmo per il ritorno di Conte? È uno juventino che sa vincere"

vedi letture

L'ex giocatore della Juventus, Marcelo Estigarribia, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com parlando tra i vari temi anche del possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera: "Ritorno di Conte? Ah, dove si firma? La Juve ha smarrito la sua ossessione per il successo, per questo il mister sarebbe la miglior opzione per una squadra che non vince il titolo dal 2020. E' juventino, conosce la società e la città, è consapevole di quello che il tifoso vuole. Sarebbe l'acquisto giusto".

Sulla Juventus attuale: "La Juve, al momento, non è una squadra vincente. La mancanza di successi mi sembra molto simile al periodo vissuto prima che arrivassi io nel 2011. Mi ha sorpreso il fatto che abbiano cambiato allenatore prima della fine della stagione, era da 15 anni che non accadeva. La Juventus ha dimostrato di non essere squadra. Inter e Napoli si sono rivelate migliori da questo punto di vista. E' il gruppo a vincere, non il singolo giocatore. La rosa dei bianconeri è anche buona nelle individualità, però non è stata squadra nei momenti cruciali della stagione. Molti danno la colpa all'infortunio di Bremer, ma non sono d'accordo. Non è la mancanza di un solo calciatore, seppur forte, a non farti lottare per lo scudetto".