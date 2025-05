Auriemma: “Napoli capolista con meno punti da 10 anni. L’Inter non ha fatto il suo…”

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso del podcast di Chiamarsi Bomber, ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter: “Il problema è che l’Inter non ha fatto i punti che doveva fare, l’anno scorso a due partite dal termine l’Inter ne aveva 92 di punti. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, 78 punti per andare in zona Champions, che poi ti ritrovi al primo posto è anche perché gli altri non hanno fatto il proprio dovere. Con 78 punti negli ultimi 10 anni, è la squadra in testa alla classifica - a due gare dal termine - che ha meno punti in assoluto”.

