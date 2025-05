Conte sereno sulla contemporaneità: “Non condizionerà, nessuno può speculare sul risultato”

vedi letture

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa quest'oggi per presentare la gara di domani contro il Parma, prevista al Tardini alle ore 20:45. Gli azzurri si stanno giocando lo Scudetto, sono solo a +1 sull'Inter e per questo la partita dei nerazzurri si svolgerà in contemporanea. Così il tecnico dei partenopei si è espresso su questo fattore inedito:

Si in contemporanea con l'Inter, come si fa a isolare la squadra? "Alla fine hai bisogno dell'aggiornamento, si aggiorneranno loro, non è importante. Sicuramente il risultato non potrà condizionare né una squadra né l'altra, non si può speculare in questo caso, devi pensare a fare il tuo, possibilmente vincere la partita. Noi dobbiamo pensare a noi".