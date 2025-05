Conte torna sul 2-2 del Genoa: “C’è l’imponderabile. Un difensore che si sgancia senza motivo…”

Il Napoli è a sole due vittorie dal suo quarto Scudetto, che sarebbe il coronamento di un'incredibile stagione soprattutto considerando il decimo posto dello scorso anno. Tuttavia Antonio Conte in conferenza stampa ha avvisato che nulla è ancora fatto, in quanto possono accadere episodi a detta sua "imponderabili" come il 2-2 subito contro il Genoa:

"Preoccupazione? Non la chiamo neanche così, c'è l'imponderabile, tu prepari tutto nella maniera migliore possibile e poi però c'è l'imponderabilità, c'è il difensore del Genoa che intercetta la palla e si sgancia senza motivo e va in area nostra, un cross e di testa ti fa gol. Fa parte dell'imponderabile, in positivo ed in negativo, speriamo possa girare anche a favore nostro. Non possiamo definirlo un finale normale, ma all'insegna di un obiettivo che sicuramente non era nelle nostre menti".