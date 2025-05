I pronostici di Trevisani: "Il Napoli vincerà a Parma, su Inter-Lazio..."

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha dato i suoi pronostici per la 37ª giornata di campionato: "Per me l'Inter vince contro la Lazio e anche il Napoli contro il Parma. Roma-Milan? Dico vittoria della Roma. Fiorentina-Bologna da X2. Juventus-Udinese? Dico 1".

