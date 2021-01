Come va Gaetano alla Cremonese? Bisoli: "Dopo una flessione sta tornando quello di prima"

La Cremonese comincerà il 2021 in casa con una partita complicata contro il ChievoVerona. Pierpaolo Bisoli, allenatore grigiorosso, alla vigilia ha presentato così il match.

Nelle ultime gare pur giocando con il trequartista non ha più puntato su Gaetano. E’ perché non le stando le risposte che chiede? “Ho sempre scelto in base a quanto percepito durante gli allenamenti. Negli ultimi giorni ho visto Gaetano calarsi nella realtà che stiamo attraversando. Dopo una fase iniziale dove ha giocato tutte le partite ha avuto una piccola flessione, ma adesso sta tornando il giocatore che conosciamo: se confermerà quanto di buono ha mostrato negli ultimi allenamenti sarà preso in considerazione. In questo momento dobbiamo guardare al bene della Cremonese”.