Come verrà accolto Spalletti? Sabatini: "Dipenderà da un solo fattore"

"Come verrà accolto Spalletti a Napoli? È probabile che verrà accolto con i fischi, anche se io penso che meriterebbe degli applausi". Lo ha detto il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube. "È chiaro che è una situazione abbastanza anomala quella di Spalletti perché il tifoso del Napoli è affezionato ad Antonio Conte che non ha mai negato il suo passato alla Juventus e mai lo ha rinnegato.

Invece a Spalletti non si perdona questo passaggio alla Juventus. Secondo me dipenderà anche dalla reazione di Spalletti, cioè se farà un cenno verso lo stadio, secondo me, gli arriveranno applausi. Se farà invece la camminata a testa bassa guardandosi le punte dei dei piedi, come spesso fa quando è tormentato dai pensieri, probabilmente arriveranno anche dei fischi. In ogni caso, giudizio mio, meriterebbe applausi e non fischi perché comunque è l'allenatore dello scudetto di due anni fa e quindi ci vuole in ogni caso riconoscenza".