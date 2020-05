Commissione medico scientifica FIGC: "Qualche aggiustamento al protocollo ma troveremo l'intesa"

Francesco Braconaro, componente della commissione medico scientifica generale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel momento in cui ci confronteremo con la Commissione tecnico scientifica sicuramente troveremo la quadra, qualche aggiustamento al protocollo andrà fatto. Abbiamo sempre detto che questi protocolli sono di garanzia, che cercano di ridurre il rischio ma non lo azzerano. La condizione epidemiologica del paese mi sembra stia andando in una direzione. Abbiamo allentato un po' il distanziamento sociale, vediamo come andremo nei prossimi 14 giorni. C'è uno spiraglio di sole che ci fa ben sperare per la ripresa degli allenamenti".