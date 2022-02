Commisso: "Agenti di Vlahovic disonesti e bugiardi, volevano farsi ricchi sulla mia pelle"

Il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus e della trattativa per il rinnovo non andata in porto: "Posso iniziare dall'inizio, da un anno e mezzo fa. La cosa è stata complicatissima per me e per chi lavora nella Fiorentina. Dusan si arruffianava con i tifosi, a novembre sono tornato per cercare di chiudere il contratto, ma i procuratori sono stati disonesti e bugiardi. L'incontro è stato buono, aspettavo risposte da lui e avevamo fissato per la mattina dopo per concludere il contratto. Invece di avvicinarsi a quello che si era deciso, con uno stipendio da 4/5 milioni netti, ne ha chiesti 8 netti. Avevamo poi pattuito con gli agenti 2 milioni, ne hanno chiesto di più. Ho chiesto loro perché volessero più soldi, visto che i gol li faceva Dusan, ma mi hanno detto che li volevano anche loro. Inoltre hanno anche chiesto non solo il 10% della futura rivendita ma anche l'esclusività della cessione.

L'obiettivo secondo me era quello di arrivare a scadenza e rovinare la Fiorentina, per una cosa che sta succedendo sempre di più nel calcio, come stiamo vedendo con Mbappe al PSG, Insigne al Napoli, Donnarumma e Kessie al Milan o Dybala alla Juventus. Gli agenti pensavano che potesse andarsene a zero per farsi ricchi sulla pelle di Rocco e della Fiorentina.

Crede che questa sia stata una buona operazione per la Fiorentina?

"Buonissima, qualcuno l'ha definita capolavoro e ha dato come voto 8. Perché è buona per la Fiorentina? Abbiamo, dopo il Covid, 75 milioni di fatturato, con questa cessione abbiamo preso il 100% del nostro fatturato. Per la Juve sarebbe come cedere un giocatore a 400 milioni. Sarebbe stata una perdita troppo grande. La Fiorentina avrà i soldi i tre anni e possiamo arrivare a prenderne 80. Questo è il più grande trasferimento del mercato di gennaio, possiamo guardare al futuro e non al passato".