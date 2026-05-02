De Bruyne-Perrone, Marelli: "Fallo sfuggito a Fabbri, ma non c'è volontarietà"

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Proteste del Como, nel frattempo il centrocampista argentino perde sangue dal naso dopo la botta subita.

Al 36' Perrone a terra, dopo una sbracciata di De Bruyne nell'azione precedente. Proteste del Como, nel frattempo il centrocampista argentino perde sangue dal naso dopo la botta subita.

Sull'episodio è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli: "Fabbri si è perso un fallo ai danni di Perrone, perché De Bruyne è con la mano aperta. Non c'è volontarietà e quindi l'espulsione. Infrazione chiara, Fabbri in buona posizione ma evidentemente non ha visto la sbracciata".