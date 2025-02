Como, Fabregas a Dazn: "Test importante, andremo a pressare alti Lobotka"

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro i partenopei allo stadio Giuseppe Sinigaglia, gara valida per la 26° giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Queste le sue parole.

Contro la Juve cambi l’attaccante al 65’ e da li giochi col falso nueve. Giocherai sempre così? “In questo momento con i giocatori che abbiamo possiamo fare diverse scelte. Con Nico che si abbassa e fa il falso nueve possiamo fare diverse rotazioni”.

All’andata avete giocato benissimo ma ti rimase in mente Lobotka. Hai preparo qualcosa per arginarlo? “Certamente si, quando vedo un palleggiatore di questa qualità mi piace andare a pressarlo per non farlo giocare. È un test importante per vedere la nostra maturità”.

Hai affrontato bene le squadre importanti, a viso aperto. È questa la mentalità che vuoi portare al Como? “Si, il nostro modello di gioco deve essere questo. Quando un giocatore viene al como deve avere in testa che deve pressare alto, giocare aggressivo. La mentalità che vogliamo creare è che l’avversario non conta, abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti.”.