Conte invidia Butez: “E’ un giocatore, ha qualità e non ti permette di pressare”

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"Loro hanno un portiere che è un giocatore, ha una capacità di trovare la giocata tra le linee. È cresciuto tanto Butez, penso sia una delle armi del Como"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Como e, tra i vari temi, si è soffermato a sottolineare la bravura del portiere avversario Jean Butez. Queste le parole dell'allenatore del Napoli: "Nel primo tempo secondo me non siamo partiti male, anche con un buon possesso, ma abbiamo perso un paio di palle in uscita rischiando. Quello ci ha un po' non dico bloccato, ma ci ha fatto sentire meno sicuri. Nella ripresa siamo saliti molto di tono, lo saprtito era sempre di pressarli alti e di giocarci degli uno contro uno come abbiamo fatto. È giusto che sia finita in parità, nel secondo tempo meglio noi di loro.

Non dimentichiamo che loro hanno un portiere che è un giocatore, è un portiere che non ti permette di pressare, ha una qualità incredibile, una capacità di trovare la giocata tra le linee. È cresciuto tanto Butez, penso sia una delle armi del Como".