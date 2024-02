Compagnoni a Sky: "Zielinski out? In rosa c'è il naturale sostituto"

Il giornalista Sky Maurizio Compagnoni ha commentato il primo allenamento di Calzona e ha parlato delle scelte in vista della gara contro il Barcellona

“Zielinski out? Come caratteristiche il più idoneo a sostituirlo è Traoré, Cajuste lo vedo più mediano, Dendoncker invece non è in lista anche se lo ritengo un giocatore molto forte. Il Napoli finora è crollato di autostima, la gara col Barcellona può dare la svolta, se la gioca bene può riaprire anche il campionato. Il Napoli ha una possibilità su mille, ma il vero Napoli invece può ancora inserirsi. Il cambio andava fatto prima, non è stato facile perché ADL ha un legame con Mazzarri. Dicevano sarà difficile fare peggio, ma Mazzarri ha fatto peggio, non era adatto a quel calcio”.