Compagnoni: “Chi è il più grande? Se Messi fa un Mondiale come quello di Maradona nell'‘86…”

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Favorite per il Mondiale? L’Argentina è una squadra forte, ma secondo me è inferiore sia a Brasile che a Francia, dipenderà da Messi. In questi anni non l’ho mai definito il più forte al mondo, perché è talmente forte che fa un altro sport. Appartiene ad una categoria unica, è un giocatore immenso. L’unico appunto che possiamo trovare a Messi è che non ha fatto un Mondiale come quello di Maradona nel 1986, ma parliamo di un extraterrestre, Leo non appartiene a questa terra. Sicuramente non è più quello di 5-6 anni fa, però se Messi in questo suo ultimo Mondiale riesce a proporsi al 100% è chiaro che lo scenario per l’Argentina cambierà radicalmente. Come fece Maradona in Messico nel ’86, è capace di trascinare al successo una squadra forte ma non fortissima come Brasile e Francia. Messi come rendimento assoluto non è stato inferiore al geniale Maradona, ma giustamente continuiamo a dire che Diego è il più grande di tutti perché ha fatto quel Mondiale che a Messi ancora manca. Maradona nel ’86 è una cosa pazzesca, se Messi dovesse fare in Qatar un Mondiale così allora potremmo anche incominciare a interrogarci chi è stato il più grande di tutti tra loro due. Deve fare come quello del ’86 e non è facile”.