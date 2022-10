"Complimenti per la professionalità". Siparietto Ventura-Juan Jesus: "Faccio solo il mio dovere..."

Simpatico siparietto tra Giampiero Ventura e Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. L'allenatore è rimasto in collegamento

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Simpatico siparietto tra Giampiero Ventura e Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. L'allenatore è rimasto in collegamento per fare i complimenti al difensore: "Non è facile subentrare in un meccanismo quasi perfetto e farsi trovare pronto, dando segnali non solo di qualità e di capacità, ma soprattutto di professionalità. I miei complimenti sono spontanei e te li faccio in diretta, continuate così". Questa la risposta dell'ex Roma: "Grazie, grazie davvero mister. Non era facile. Ma in tutta la mia carriera ho sempre fatto il mio dovere, farsi trovare pronto è il minimo che possa fare".