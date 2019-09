Comune, Auricchio: "Fatto sforzi pazzeschi, lunedì appuntamento con ADL per la convenzione"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto Comune di Napoli: "Non siamo in fuorigioco, i rapporti tra il Napoli e il Comune sono buoni. Ho ascoltato le dichiarazioni di Ancelotti in conferenza, non credo che uno come lui possa occuparsi di lavori pubblici. Ribadisco che ognuno ha fatto degli sforzi pazzeschi quest'estate, l'impianto è stato riqualificato in maniera storica: è un risultato che tutti gli appassionati di calcio devono ritenere certo. Ritardo di 15 giorni? Vero, ma legato ad un bisogno tecnico del Napoli. Abbiamo fatto in modo che i lavori corrispondessero alle esigenze tecniche ed agonistiche esternate dalla società. E' stato un lavoro puntuale e preciso. Dei lavori dello spogliatoio, abbiamo approvato il progetto base dei lavori ma l'aspetto tecnico e procedurale è stato condotto dall'agenzia delle Universiadi. De Laurentiis sa che deve regolarizzare le sue posizioni in tempi serratissimi, ma lo farà sicuramente. Non ci sono scadenze, ma deve farlo nel più breve tempo possibile. Ci sarà a breve un sopralluogo al San Paolo, al quale credo parteciperà anche De Laurentiis. Lunedì erano già preventivati appuntamenti tecnici ed amministrativi. La gestione del San Paolo è una gestione complessa".