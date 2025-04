Comune, Borriello: "Nel 2015 il Napoli fece una vera proposta per lo stadio, ma 20mln erano pochi"

Ciro Borriello, consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nel 2015 il Napoli avanzò un progetto per lo stadio con una spesa da 20 mln di euro per una concessione di tanti, ma tanti anni. Era troppo poco dispendiosa la spesa che avrebbe fatto il Napoli.

Oggi mi auguro che la proposta arrivi sul serio, non c’è più una politica del no da parte del Comune. Aspettiamo soltanto il progetto, c’è la possibilità di avere un potere commissariale, con il sindaco a capo, per superare una serie di ostacoli burocratici”.