Comune, pres. Commissione Bilancio: "Non si può costruire uno stadio fuori Napoli"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Il Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Napoli Walter Savarese: "Sul Centro Direzionale c'è un project finance e un palazzetto dello sport che spero andrà a buon fine. Non sarà utile solo alla Napoli Basket, poiché potrebbe diventare anche un palazzetto musicale dotato di parcheggi. Lo stadio del Napoli deve restare lo stadio Maradona. Lo abbiamo intitolato ad un grande Dio del Calcio ed è la priorità. Confermo la volontà del sindaco.

Bagnoli? Qualcuno non si può svegliare e costruire uno stadio o un palazzetto. Bisogna approvare prima un piano urbanistico e non è facile. Non credo che in questo momento ci sia l’intenzione di costruire uno stadio a Napoli est.

Ci vogliono tanti attori per risolvere un problema. Lo stadio deve restare a Napoli poiché appartiene ai napoletani. Non si può costruire uno stadio fuori Napoli. Lo stadio è Diego Armando Maradona e dobbiamo risolvere questo problema.

Se De Laurentiis vuole presentare un progetto su Ponticelli deve avere un'autorizzazione da parte del comune. Ci vuole l’intenzione di tutti. L'intenzione del sindaco Manfredi è di modernizzare il Maradona. Tutti insieme dobbiamo collaborare

Visite guidate allo stadio? L’ho proposto io. Tanta gente vuole visitare la nostra città. Noi andiamo in giro per le grandi città europee per visitare gli stadi, perché non possiamo farlo anche a Napoli?

Ho piena fiducia su quello che vuole fare il sindaco. Quando qualcuno vuole parlare con lui è sempre disponibile. Si deve trovare un’intesa tra le parti. il sindaco valuterà tutte le proposte che gli verranno messe davanti e lo proporrà a noi consiglieri. Se non viene fatta una proposta è inutile discutere".