Comune, Sgambati: "Convenzione? ADL verserà il dovuto prima della Samp e della firma. Consegnato un gioiellino"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Sgambati, presidente della commissione dello sport di Napoli, per la parlare della convizione e la situazione legata allo stadio San Paolo: “De Laurentiis verserà per saldare i suoi debiti? Per firmare la convenzione, c'è bisogno che il presidente versi il dovuto nelle casse comunali. Stamattina ho appreso anch'io che prima della partita di sabato si dovrà firmare la convenzione, ho mandato una lettera a Borriello per chiedere se ciò è stato fatto per comunicarlo alla mia commissione.

Tutti gli ostali sono stati rimossi? Sì, il direttore generale ci ha dato questa assicurazione, non c'è più niente da attendere. Prima della partita con la Sampdoria, firmeremo questa convenzione.

Ulteriori lavori? Auspichiamo che il presidente faccia dei lavori ulteriori, visto che gli abbiamo consegnato un gioiello. Nella convenzione c'è che la società valuterà cosa può abbellire lo stadio o il quartiere che lo ospita. Il Napoli prenderà lo stadio prima della partita e lo lascerà il giorno dopo. Non è uno stadio ibrido, ha un impatto sociale, servirà al popolo. Non possiamo avere uno stadio che fa giocare solo il Napoli, ci sono circa 15 palestre che devono essere gestite. A Napoli abbiamo un'anomalia: lo stadio Collana appartiene alla Regione Campania che l'ha venduto ad una società privata.

La chiave di volta per chiudere la trattativa? Il buon senso".