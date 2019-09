Comune, Sgambati: "Convenzione? La firma prima della gara con la Samp. ADL, importante il calo dei prezzi"

Nel corso di Tv Luna, il presidente della commissione sport del Comune Carmine Sgambati ha parlato della convenzione per il San Paolo: "La convenzione è passata, è stata concordata col club, il presidente è d'accordo e quindi a giorni dovrebbe esserci la firma ufficiale. Permetterà al Napoli di usufruire e giocare in uno stadio nuovo. Ed il presidente finalmente ha ridotto i costi dei biglietti. Prima della gara con la Sampdoria deve esserci la firma. Noi abbiamo chiesto al presidente di fare qualcosa, il calo dei prezzi è già qualcosa, poi vediamo cosa avrà in testa per altri interventi. Sei a casa tua è l'iniziativa per il San Paolo, devi comportati come quando sei a casa tua, non sali sulle sedie e non butti le cose a terra".