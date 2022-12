Comune, Simeone: "Attendiamo 15mln per la messa in sicurezza della copertura del Maradona"

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli.

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone , consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: "Gradinate, servizi igienici e spogliatoi? Noi non ne sapevamo nulla, non credevamo che De Luca facesse da Babbo Natale e regalasse alla città 500 mila euro. Sono dei fondi che la Regione dà all'Arus, ben vengano questi soldi freschi ma sarebbe un atto di cortesia almeno farcelo sapere. Qualche giornale diceva che si parlava della facilitazione d'accesso per i disabili: nulla di più inesatto perché questi già li stiamo facendo noi del Comune di Napoli con i nostri soldi.

Altri interventi o stanziamenti? Siamo in attesa di una dichiarazioni su questi famosi 15 milioni per la sistemazione della copertura, abbiamo l'esigenza di tenerla in sicurezza. Poi c'è il sogno nel cassetto del terzo anello, perché non è giusto lasciarlo in quelle condizioni. Questi 15 milioni sarebbero davvero importanti".