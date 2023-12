Comune, Simeone contro ADL: "Butta mer*a sulla città e ci crea problemi in vista di Euro2032!"

Nino Simeone, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Infrastrutture, nel corso di 'Tap In' sulla pagina Instagram 'PassioNapoli'

Nino Simeone, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Infrastrutture, nel corso di 'Tap In' sulla pagina Instagram 'PassioNapoli' ha attaccato il presidente Aurelio De Laurentiis dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla questione stadio: "L'unico obiettivo su cui stiamo lavorando è avere Napoli tra le città ospitanti per Euro 2032.

Le chiacchiere che abbiamo fatto sulle polemiche di De Laurentiis mettiamole da parte, perché noi stiamo lavorando solo per questo. Queste polemiche del presidente non fanno bene alla città di Napoli per la candidatura in vista dei prossimi Europei del 2032, non fanno altro che alzare quintali di mer*a e buttarli addosso alla qualità dello stadio, della struttura e via dicendo.

Queste polemiche fanno il gioco degli altri. Io non credo che De Laurentiis sia interessato ad avere lo stadio Diego Armando Maradona tra gli stadi per gli Europei 2032. Lui fa un altro mestiere, questa è una cosa che interessa a noi amministratori e ai cittadini. Per Napoli questa è una partita importante e lo sa bene anche il sindaco Manfredi".