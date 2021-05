Conceição-Napoli, Vidigal: "Non l'ho ancora sentito, ma sicuro farà bene per due motivi!"

José Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, portoghese, con un passato nella dirigenza del Benfica, è sicuramente l'uomo più indicato per commentare il probabile approdo di Sergio Conceiçao al Napoli e ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si esprime così: "Qui in Portogallo mi stanno massacrando per chiedere pareri su questa notizia. Non ho ancora sentito Sergio, ma penso che farà bene perché troverà una società sana e una rosa di giocatori di qualità. Ha tanta voglia, sente ancora nel cuore quello che sentono i calciatori, ha la passione giusta. Secondo me farà crescere il Napoli, è un allenatore di qualità".