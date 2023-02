Condò: "Alla Roma mancano i cambi nel finale. Servirebbe uno come Simeone a Napoli"

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza il pari della Roma di José Mourinho a Lecce, soffermandosi in particolare su un aspetto

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza il pari della Roma di José Mourinho a Lecce, soffermandosi in particolare su un aspetto: "Nell'ultima mezz'ora sono mancati i cambi. La realtà della Roma, e in questo è un po' simile al Milan, è che mancano gli uomini per deciderla da subentranti. Parlo del Simeone del Napoli, o del Lukaku dell'Inter".