Condò crede nel Napoli: "Ancelotti ha studiato la rosa, inserito i nuovi e della sua lista è arrivato quasi tutto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed editorialista Sky, Paolo Condò: "Ancelotti ha vinto tanto, tutto e dovunque, non ha bisogno del consenso e dice ciò che pensa. Il primo anno l'ha speso a capire il valore della rosa a disposizione. Il congedo da Hamsik è stato difficile, ma lui con grande correttezza prima di dare l'ok all'addio ha provato a cambiargli ruolo, poi ha lanciato Fabian che è cresciuto già nel girone ritorno, come leader tecnico, confermandolo all'europeo U21, poi ha presentato la lista della spesa dettagliata. E' arrivato quasi tutto, l'ultimo è Llorente, manca Icardi ma non per volontà del Napoli ma del giocatore. Ora mancano pochi giorni e sono curioso di capire come finirà. Vincere lo Scudetto a Napoli per Ancelotti sarebbe quasi un trofeo da mettere in cima, lui ha vinto tutto ma spesso da favorita, il Napoli non è favorito e la Juve viene da una striscia record".

CHAMPIONS - "Il Liverpool l'anno scorso non fece un grande girone, ma con quella parata riuscì a passare, è stata la partita chiave per entrambe, il Liverpool addirittura ha vinto la Coppa, pesnate che razza di importanza ha avuto. Per la qualificazione ci sono Napoli e Liverpool, mentre il Salisburgo è una brutta bestia ma ha rinnovato totalmente l'organico e cambiato tecnico. Loro lavorano bene, è il club di mezzo tra il Lipsia e la terza squadra della Red Bull, i giocatori via via scalano, come se fosse una C, B e A, migliorano e passano di là, quindi ha venduto i migliori talenti, i protagonisti anche al ritorno col Napoli. Tornerò ad alti livelli, ma servirà del tempo".