Condò: "Hojlund, confronto straziante con Nkunku. Il calcio è semplice..."

Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato Napoli-Milan 2-0: "A volte il calcio è davvero semplice, come sostiene Allegri. La scorsa estate sia il Milan che il Napoli hanno trattato Rasmus Hojlund, ci hanno pensato a lungo, poi l'infortunio di Lukaku ha spinto il Napoli al rilancio decisivo, e ieri Hojlund è stato esattamente la differenza tra le semifinaliste di Supercoppa. Allo stesso tempo il Milan davanti non otteneva nulla né da Pulisic, di sicuro una contingenza, né da Nkunku, e questa invece è la normalità. Nkunku è stato un attaccante letale ai tempi del Lipsia, ma il passaggio per il Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi. Così, è un fantasma. Allegri ha ragione a insistere su di lui, a prescindere che lo faccia perché ci crede o perché non ha altro: Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo.

Ma in questo momento il confronto con Hojlund è straziante, anche perché il range di prezzo è stato più o meno lo stesso. Nell'andamento decisamente tellurico dei campioni d'Italia, che quest'anno rimbalzano di continuo da un top a un flop, ieri era il turno della gara chirurgica e a tratti anche frizzante. Beh, Jashari non l'ha interpretata come un'occasione per farsi notare, ma come una serata in cui nessuno doveva accorgersi di lui. Ne avrà altre, ci mancherebbe: le usi meglio, però".