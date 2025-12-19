McTominay difende il Man United: "Non è vero che chi va via fa meglio! Io 10 gol l'ultimo anno lì"

vedi letture

In una lunga e articolata intervista concessa a CBS Sports Golazo, Scott McTominay ha affrontato numerosi temi: dal passato al Manchester United al presente al Napoli, passando per lingua, crescita personale, pressione mediatica e ambizioni future. Il centrocampista scozzese ha innanzitutto smontato il luogo comune secondo cui chi lascia lo United rende automaticamente meglio altrove: “È una lettura troppo semplice. Nel mio ultimo anno a Manchester ho segnato dieci gol e abbiamo vinto una coppa. Non si può dire che non stessi facendo bene”. Su Marcus Rashford, McTominay ha chiarito: “È sempre stato un grande giocatore e una leggenda del club. Quando giochi allo United sei sotto una lente d’ingrandimento continua e tutto sembra amplificato. Ma lì i minuti te li devi guadagnare, come ha fatto Bruno Fernandes”.

Secondo McTominay, cambiare ambiente può aiutare, ma non è una regola universale: “Dipende dalla persona. Dare sempre la colpa al club è troppo facile. A Manchester mi hanno dato tutto: nutrizione, allenamenti, supporto tattico. Le condizioni per avere successo c’erano”. La chiave resta la fiducia: “Se giochi sempre, segni e senti parlare bene di te, tutto diventa più naturale”.