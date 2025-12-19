Podcast Bonanni: "Hojlund miglior punta di A dopo Lautaro. Allegri? Gliel'hanno sempre permesso..."

L'ex calciatore, Massimo Bonanni, è stato ospite a Maracanà nel pomeriggio di Tmw Radio. Queste le sue parole:

Escluso Lautaro, Hojlund è il centravanti migliore del nostro campionato? "Sono d'accordo, ho sempre pensato che il Napoli avesse fatto un acquisto importante. Ieri comunque ho visto un bel Napoli, che ha vinto meritatamente. Mi aspetto una bella gara anche stasera e sono convinto che assisteremo ad una grande sfida tra Inter e Bologna. Per il Milan comunque penso che non si tratti di una squadra scarsa, ma ad oggi sta overperformando. I rossoneri erano stati costruiti per puntare ad arrivare in Champions e ho sempre pensato che non fossero pronti per vincere lo scudetto. La vera squadra da battere resta l'Inter".

Questa partita potrebbe avere una ripercussione per il campionato? "Credo che una coppa sia sempre meglio vincerla che perderla. Non penso che avrà troppe ripercussioni, ma il Napoli sarà contento di aver battuto il Milan, così come chi vincerà la Supercoppa sarà contento di alzare un trofeo, a prescindere dagli incassi".

Su quanto accaduto tra Allegri e Oriali cosa ne pensi? "È stato anche paragonato al caso Folorunsho, ma noi veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino? Dobbiamo diversificare quel caso a quello di Allegri. Di sicuro non è la prima volta il tecnico livornese si comporta in un certo modo, ma finora gli è stato sempre permesso un certo modo di fare. Se oggi dovesse arrivare una squalifica sarebbe un po' strano".