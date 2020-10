Condò: "Il Napoli in corsa per lo Scudetto! Osimhen? Sta scoperchiando le difese avversarie"

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "Il Napoli è assolutamente in corsa per lo Scudetto! Questo Osimhen sta mantenendo al 100% tutte le belle cose che abbiamo pensato vedendolo nel Lille, a livello tattico sta scoperchiando le difese avversarie. Se arriva in area non gli porti via il pallone, corre, tira e fa anche gol. Gli spazi che crea per i compagni sono favolosi".