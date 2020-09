Condò: "Tre squadre lotteranno per lo scudetto il prossimo anno"

Paolo Condò, firma di Repubblica, è intervenuto a Radio Goal alla trasmissione Kiss Kiss Napoli: "Il prossimo anno lotteranno per lo scudetto Juventus, Inter e Atalanta. Continuo a inserire i bergamaschi perché una squadra che ha fatto così bene negli ultimi anni e che non smobilita la rosa, vuol dire che rilancia le proprie ambizioni. Alle spalle di queste tre c'è il Napoli in lotta per un posto in Champions. Ovviamente queste valutazioni andranno poi rimodulate col mercato".